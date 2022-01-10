Uçurumda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uçurumda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Uçurumda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 gün boyunca 40 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından 4 kurtarıldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 gün boyunca 40 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan Kedi, itfaiye ekipleri tarafından 4 kurtarıldı.

Olay, Tosya ilçesi İbni Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat alanında yaklaşık 40 metrelik yükseklikteki uçurumun kenarında 3 gündür mahsur kalan kediyi kurtarmak için Tosya İtfaiyesi ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile mahsur kalan kedi kurtarıldı. - KASTAMONU

Uçurumda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika! Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Refüje çarparak takla atan minibüs karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title