Uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT gönüllüleri kurtardı
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Uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT gönüllüleri kurtardı

Uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT gönüllüleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çukurkeşlik Mahallesinde uçurumda mahsur kalan keçi, AKUT Mersin ekibi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çukurkeşlik Mahallesinde uçurumda mahsur kalan keçi, AKUT Mersin ekibi tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Arama Kurtarma Derneğinden (AKUT) yapılan açıklamaya göre, Çukurkeşlik Mahallesi kırsalında mahsur kalan keçinin sahibi Mehmet Sarmanşah, AKUT'tan yardım istedi. İhbarı alan AKUT Gönüllüleri, 4 kişilik ekibiyle operasyona çıktı. Kayalık alanda 25 metre yükseklikte mahsur kaldığı tespit edilen keçiyi kurtarmak için harekete geçen ekip, kurtarma teknikleriyle keçiyi çıkarmak için çalışmaya başladı. İpler yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya inen bir AKUT gönüllüsü, keçiyi alarak, ekip arkadaşlarının yardımıyla yukarıya çıkarmayı başardı. Keçi, sahibine teslim edildi.

Keçisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sarmanşah, AKUT ekibine teşekkür etti. - MERSİN

Uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT gönüllüleri kurtardı
Uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT gönüllüleri kurtardı
Uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT gönüllüleri kurtardı
Uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT gönüllüleri kurtardı
Uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT gönüllüleri kurtardı
Uçurumda mahsur kalan keçiyi AKUT gönüllüleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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