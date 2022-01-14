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Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Güneykaş köyünde Mehmet Emre'ye ait keçi, köy yakınlarında bulunan 150 metre yüksekliğindeki uçurumda mahsur kaldı. Keçiyi bulunduğu yerden indiremeyen köylüler, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri halatlarla keçinin bulunduğu yere indi. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan keçi daha sonra sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

Uçurumda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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