Son dakika haberleri: - Uçurumda mahsur kalan keçiye kurtarma operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: - Uçurumda mahsur kalan keçiye kurtarma operasyonu

28.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:24

Son dakika haber... - Uçurumda mahsur kalan keçiye kurtarma operasyonu Mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonu ile kurtarıldı Gaziantep'te sürüden ayrılarak uçurumdan 25 metre aşağıya düşerek uçurum kenarında mahsur kalan bir keçi itfaiye erlerinin 1 saat süren nefes kesen operasyonuyla...

- Uçurumda mahsur kalan keçiye kurtarma operasyonu

Mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonu ile kurtarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sürüden ayrılarak uçurumdan 25 metre aşağıya düşerek uçurum kenarında mahsur kalan bir keçi itfaiye erlerinin 1 saat süren nefes kesen operasyonuyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yamaçoba Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hilmi Cücük, öğlen saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıktı. Hayvanlarıyla uçum kenarı olan bir bölgeye gelen Cücük'ün sürüde bulunan bir keçisi uçurumdan aşağıya düştü. Uçurumdan yaklaşık 25 metre aşağıya düşen keçi uçurumun kenarında mahsur kaldı. Hilmi Cücük keçisini kurtaramayınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye eri 25 metre aşağıya iple indi

Bölgeye gelen itfaiyeler keçiyi nefes kesen bir operasyonla kurtardı. Uçurumdan ipe bağlı bir şekilde kendisini 25 metre aşağıya sarkıtan itfaiye eri keçiyi alarak yukarıya çıkardı. İtfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda keçi uçurumdan çıkarılırken keçinin sahibi Hilmi Cücük itfaiye erlerine teşekkür ederek, "Allah devletimize ve itfaiye çalışanlarına zeval vermesin" dedi.

Son dakika haberleri: - Uçurumda mahsur kalan keçiye kurtarma operasyonu
Son dakika haberleri: - Uçurumda mahsur kalan keçiye kurtarma operasyonu
Son dakika haberleri: - Uçurumda mahsur kalan keçiye kurtarma operasyonu
Son dakika haberleri: - Uçurumda mahsur kalan keçiye kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Ryan Babel Erol Bulut Domagoj Vida Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: - Uçurumda mahsur kalan keçiye kurtarma operasyonu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:24:26. #1.15#
title