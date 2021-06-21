UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ
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UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ

UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, ormanlık alandaki uçurumda mahsur kalan 3 inek, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından halatla çekilerek, 8 saatte kurtarıldı.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, ormanlık alandaki uçurumda mahsur kalan 3 inek, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından halatla çekilerek, 8 saatte kurtarıldı.

İlçeye bağlı Adacık Mahallesi'nde besici Yaşar Dokuzparmak'a ait 3 inek, yoldan çıkıp girdiği ormanlık alandaki uçurumda mahsur kaldı. İnekleri kurtaramayan Dokuzparmak ve çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, inekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucu 3 inekten 2'sini 20 metrelik uçurumun kenarından, diğerini ise 50 metrelik dik yamaçtan halatlarla çekip kurtardı. Yarası olmayan inekler, sahibine teslim edildi. Yaşar Dokuzparmak ise ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ

-İneklerin kurtarılma anı

HABER KAMERA: AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)-

UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ
UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ
UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ
UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ
UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ
UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ
UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ
UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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UÇURUMDA MAHSUR KALAN İNEKLER İÇİN 8 SAATLİK KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Haberler
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