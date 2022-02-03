Uçurumda mahsur kalan hayvanlarını kurtarmak isterken düşen kişi yaşamını yitirdi
AA, Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumda mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isterken düşen kişi yaşamını yitirdiKırsaldaki Dilekkaya Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Emir (58) uçurumda mahsur kalan hayvanlarını kendi çabasıyla kurtarmak isterken dengesini kaybedip düştü.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumda mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isterken düşen kişi yaşamını yitirdi
Kırsaldaki Dilekkaya Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Emir (58) uçurumda mahsur kalan hayvanlarını kendi çabasıyla kurtarmak isterken dengesini kaybedip düştü.
Çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekipleri Emir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mehmet Emir'in canazesi ailesine teslim edildi.
AA / Fatih Azgın - Güncel