Uçurumda mahsur kalan hayvanlarını kurtarmak isterken düşen kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Uçurumda mahsur kalan hayvanlarını kurtarmak isterken düşen kişi yaşamını yitirdi

AA, Fatih Azgın - Güncel
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Uçurumda mahsur kalan hayvanlarını kurtarmak isterken düşen kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumda mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isterken düşen kişi yaşamını yitirdiKırsaldaki Dilekkaya Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Emir (58) uçurumda mahsur kalan hayvanlarını kendi çabasıyla kurtarmak isterken dengesini kaybedip düştü.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumda mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isterken düşen kişi yaşamını yitirdi

Kırsaldaki Dilekkaya Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Emir (58) uçurumda mahsur kalan hayvanlarını kendi çabasıyla kurtarmak isterken dengesini kaybedip düştü.

Çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekipleri Emir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Emir'in canazesi ailesine teslim edildi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Mehmet Emir, Kozan, Adana, Güncel, Haber

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