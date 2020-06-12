Uçurumda can pazarı: 3 yaralı
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Uçurumda can pazarı: 3 yaralı

Uçurumda can pazarı: 3 yaralı Mersin'de dağlık bölgede kontrolden çıkan otomobil uçuruma sürüklendi Gece karanlığında, zorlu arazide çalışma başlatan ekipler, halatlar kullanarak yoldan yaklaşık 100 metre derinlikte araç içinde bulunan 3 kişi yaralı olarak kurtardı.

12.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:41

Uçurumda can pazarı: 3 yaralı

Mersin'de dağlık bölgede kontrolden çıkan otomobil uçuruma sürüklendi

Gece karanlığında, zorlu arazide çalışma başlatan ekipler, halatlar kullanarak yoldan yaklaşık 100 metre derinlikte araç içinde bulunan 3 kişi yaralı olarak kurtardı.

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde dağlık bölgede kontrolden çıkan otomobil uçuruma sürüklendi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 PS 747 plakalı otomobil ilçeye bağlı Pirömerli Mahallesi Attıran Çeşme mevkisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Araç dağlık bölgede uçuruma doğru sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma, acil 112 ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Gece karanlığında, zorlu arazide çalışma başlatan ekipler, halatlar kullanarak yoldan yaklaşık 100 metre derinlikte araç içinde bulunan D.K., E.K ve İ.K.'yi yaralı olarak kurtardı.

Yaralılar Tarsus'taki hastanelerde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uçurumda can pazarı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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