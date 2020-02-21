Uçurumda ağaca asılı kalan inek kurtarıldı
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Uçurumda ağaca asılı kalan inek kurtarıldı

Bartın'da yuvarlanarak 10 metrelik uçurumda ağaca asılı kalan inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

21.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:39
Uçurumda ağaca asılı kalan inek kurtarıldı

'da yuvarlanarak 10 metrelik uçurumda ağaca asılı kalan inek ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Arıönü köyünde meydana geldi. Otlaması için tarlaya bırakılan Caymaz Yıldırım'a ait inek, yağmur nedeniyle kayganlaşan alanda dengesini kaybederek 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumun kenarında bulunan ağaca takılan inek burada mahsur kaldı. İneği gören vatandaşların vermesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından vinç yardımı ile ineği sağ salim kurtardı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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