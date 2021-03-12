Uçuruma yuvarlanıp 2 gün sonra kurtarılan ineği üşümesin diye üzerini örtüp ateş yaktı
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Uçuruma yuvarlanıp 2 gün sonra kurtarılan ineği üşümesin diye üzerini örtüp ateş yaktı

12.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:03
Uçuruma yuvarlanıp 2 gün sonra kurtarılan ineği üşümesin diye üzerini örtüp ateş yaktı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde uçurumdan yuvarlanan inek, 2 gün sonra kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde uçurumdan yuvarlanan inek, 2 gün sonra kurtarıldı. İneği üşümesin diye ateş yakıp başında bekleyen ineğin sahibi Şefik Kılıç ile eşi Şerife Kılıç, kurtarılan ineğin başında mutluluk gözyaşları döktü.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık ile uğraşan Şefik Kılıç, otlamaya çıkan ineklerinden birinin eksik olduğunu fark etti. Kayıp ineği uzun aramalardan sonra 100 metrelik uçurumdan aşağıda çukurda bulan Kılıç, önce kendi çabasıyla ineğini kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan Kılıç, akrabalarına haber verdi. 2 katırın desteği ve 4 köylüsü ile ineği düştüğü yerden çıkaramayan Kılıç, hayvanının üşümemesi için 2 gece ateş yakıp ineğin yanında yattı.

Şefik Kılıç, kendi çabasıyla ineğini kurtaramayınca Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i aradı. Başkan Esen'in talimatıyla belediyeye ait bir kepçe, ineğin düştüğü bölgeye gitti. İneğe ulaşmak için önce kepçeyle yol açan operatör, 1 saatlik uğraşın ardından hayvanın bulunduğu bölgeye ulaştı. İneği halat yardımıyla düştüğü çukurdan yukarıya çıkaran kepçe operatörü, ineği kepçeyle Kılıç ailesinin evine bıraktı.

Mutluluktan gözyaşlarına boğuldu

İneğin sahibi Şefik Kılıç, iki gün önce kaybolan hayvanı derenin içinde iki taşın arasında sıkışmış vaziyette bulduğunu söyledi. Eşi Şerife Kılıç'ın yardımıyla sıkışan ineği kurtardığını anlatan Kılıç, ancak çukurdan çıkaramadığını söyledi. Gece olunca ineği battaniye ile örtüp ateş yaktığını dile getiren Kılıç, iki günlük kurtarma çabası sonuç vermeyince Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i arayarak yardım isteğini söyledi. Kılıç, "Sağolsun başkanımız kepçe ile ekip gönderdi. Onların desteğiyle ineği sağ salim çıkardık. Mal canın yongasıdır. Başkanımıza teşekkür ederim" dedi. Kılıç ailesi, kurtarılan ineğin üstünü battaniyeyi ile örterken mutluluktan gözyaşı döktü. - ANTALYA

Uçuruma yuvarlanıp 2 gün sonra kurtarılan ineği üşümesin diye üzerini örtüp ateş yaktı
Uçuruma yuvarlanıp 2 gün sonra kurtarılan ineği üşümesin diye üzerini örtüp ateş yaktı
Uçuruma yuvarlanıp 2 gün sonra kurtarılan ineği üşümesin diye üzerini örtüp ateş yaktı
Uçuruma yuvarlanıp 2 gün sonra kurtarılan ineği üşümesin diye üzerini örtüp ateş yaktı
Uçuruma yuvarlanıp 2 gün sonra kurtarılan ineği üşümesin diye üzerini örtüp ateş yaktı
Uçuruma yuvarlanıp 2 gün sonra kurtarılan ineği üşümesin diye üzerini örtüp ateş yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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