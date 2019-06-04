Uçuruma yuvarlandı korna çalarak kurtarılmayı bekledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yayla yolunda otomobil dereye uçtu. Araçta sıkışan sürücü sürekli çaldığı korna sesi ile fark edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çökek Yaylasına gitmek için 31 V 4041 plakalı otomobiliyle yola çıkan Mehmet G., Kırmızı burun mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 40 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

SÜREKLİ KORNA ÇALDI

Araç içerisinde sıkışan sürücü yoldan geçenlerin kendisini duyması için sürekli korna çaldı. Yoldan geçen bir vatandaş korna sesini duyarak kazayı fark etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekipleri dereye düşen araca ulaşarak araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

TEDAVİYE ALINDI

İlk müdahalesi olay yerinde bekleyen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan Mehmet G. ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen sürücünün ziyaret için yaylaya gitmek için yola çıktığını uçuruma yuvarlandığı esnada sesinin duyulması için sürekli korna çaldığını söylediği belirtildi.

Olay yerinden görüntüler;

Kaynak: İHA