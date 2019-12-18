Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay'da 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

18.12.2019 21:21 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:30
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

'da 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, ilçesi Döver mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 EE 631 plakalı otomobilin sürücüsü Gökben Aslanyürek (29), henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla 150 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlanan Gökben Aslanyürek, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri ve ekiplerinin yardımıyla yukarı çıkarılan Gökben Aslanyürek, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralı kadının durumunun kritik olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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