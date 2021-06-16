MANİSA UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE 2 YARALI
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MANİSA UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE 2 YARALI

MANİSA UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 30 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilde sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 30 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilde sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Büyüksümbüller yolu üzerine meydana geldi. Yağmur nedeniyle ıslak zeminde direksiyon hakimiyetini yitiren Oğuz Yamuç, yönetimindeki otomobille 30 metreden uçuruma yuvarlandı. Sürücü Yamuç ve yanındaki Ensar Oğul, araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE 2 YARALI
MANİSA UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE 2 YARALI
MANİSA UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE 2 YARALI
MANİSA UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE 2 YARALI
MANİSA UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLDE 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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