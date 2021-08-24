Uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti
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Uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kalkumaç Mahallesi Tilki Deresi mevkisinde, Mehmet Ali Atalay yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada, sürücü Mehmet Ali Atalay, eşi Eşe Atalay ve torunu İbrahim Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın kazanın sebebiyle ilgili çalışması sürüyor.

Uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti
Uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti
Uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti
Uçuruma yuvarlanan otomobildeki aynı ailen 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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