Uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü

11.08.2019 15:37

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulukışla ilçesi Alihoca Köyünde Abdurahman Açık (47) yonetimindeki 01 C 6447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza yerine Niğde AFAD,Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan sürücü Abdurahman Açık (47) ve Serap Açık' ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan 2 kişinin cesetleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA