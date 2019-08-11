Uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü

Uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

11.08.2019 15:37
Uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulukışla ilçesi Alihoca Köyünde Abdurahman Açık (47) yonetimindeki 01 C 6447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza yerine Niğde AFAD,Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan sürücü Abdurahman Açık (47) ve Serap Açık' ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan 2 kişinin cesetleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.