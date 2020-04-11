Uçuruma yuvarlanan minibüsten yara almadan çıktı
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Kozluk, Fatih, Güncel

Uçuruma yuvarlanan minibüsten yara almadan çıktı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücü Fatih Soğuksu, kazayı yara almadan atlattı.

11.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:57
Uçuruma yuvarlanan minibüsten yara almadan çıktı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücü Fatih Soğuksu, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyü kırsalında meydana geldi. Fatih Soğuksu yönetimindeki 72 KC 999 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Minibüsün hurdaya döndüğü kazayı Soğuksu, yara almadan atlattı.


Kaynak: DHA

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