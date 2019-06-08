Uçuruma yuvarlanan kişi jandarma ve vatandaşlarca kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta piknik yaparken uçuruma yuvarlanarak ağır yaralanan kişi, jandarma ve vatandaşlarca kurtarıldı.

Merkez Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesi'nde iddiaya göre piknik yapan K.E. (37), dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekibi ve vatandaşlarca 5 metrelik sarp bölgeden çıkarılan K.E'nin vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edildi.

K.E. sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA