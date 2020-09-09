Uçuruma yuvarlanan kepçe operatörü hayatını kaybetti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.
09.09.2020 18:34 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:39
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.
Kıraahmetler Mahallesi'nde operatör Hüsame Pişkin'in (32) hafriyat çalışması yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinesi, uçuruma yuvarlandı. Ağaca takılarak durabilen iş makinesinin operatörü Pişkin, hayatını kaybetti.
Pişkin'in cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA