Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü
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Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldüAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde 35 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Orhan Kaptanoğlu hayatını kaybetti.

31.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:21

Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 35 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Orhan Kaptanoğlu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hasdere Mahallesi'nde meydana geldi. Doğanca Mahallesi'nden Gazipaşa istikametine hareket halinde olan Orhan Kaptanoğlu'nun kullandığı 07 UAF 06 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Görgü tanıklarının bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu makiliklere takılıp duran kamyonete ulaştı. Sağlık ekipleri 3 çocuk babası Orhan Kaptanoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Kaptanoğlu'nun cesedi kamyonetten çıkartılarak, otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA

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