Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen kazada bir belediye çalışanı hayatını kaybetti.

Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
13.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:39

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen kazada bir belediye çalışanı hayatını kaybetti.

Kaza, ilçenin Fındıklı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Yavuz (63) yönetimindeki Arsin Belediyesi'ne ait 61 LH 308 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdaki bahçeye girerek takla atmaya başladı. Mahalledeki alt yola düşerek ters dönen kamyoneti gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla sürücüyü araç içerisinden çıkartmayı başaramayınca yetkililere haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından kamyonetten çıkartılan sürücü Ömer Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Ömer Yavuz'un mahalle yapımı devam eden duvar için çimento taşıdığı öğrenilirken, hayatını kaybeden belediye çalışanının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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