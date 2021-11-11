Uçuruma yuvarlanan kadını kurtarmaya giden jandarma personeli kaza yaptı - Haberler
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Uçuruma yuvarlanan kadını kurtarmaya giden jandarma personeli kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uçuruma yuvarlanan kadını kurtarmaya giden jandarma personeli kaza yaptı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan bir kadın yaralanırken, kadını kurtarmak için bölgeye giden jandarma personelinin aracı da uçuruma yuvarlandı.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan bir kadın yaralanırken, kadını kurtarmak için bölgeye giden jandarma personelinin aracı da uçuruma yuvarlandı. Olayda yaralanan kadın ile jandarma personeli, ekipler tarafından düştükleri yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çay köyünde cep telefonuyla öz çekim yapmaya çalışan Saniye Kaplan isimli kadın dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, jandarma ve 112 acil sağlık hizmetleri ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ambulansa yol vermek isteyen Jandarma Uzman Çavuş T.K. kontrolündeki 53 JAA 146 araç da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Uçurumdan yuvarlanarak yaralanan Jandarma Uzman Çavuş T.K. ile Saniye Kaplan ekipler tarafından düştükleri yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. - RİZE

Uçuruma yuvarlanan kadını kurtarmaya giden jandarma personeli kaza yaptı

Uçuruma yuvarlanan kadını kurtarmaya giden jandarma personeli kaza yaptı

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