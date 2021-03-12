Uçuruma yuvarlanan inek iki gün sonra kepçeyle kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde uçurumdan yuvarlanan inek, iki gün sonra belediye ekiplerince kurtarıldı.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hisarçandır Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Şefik Kılıç, otlamaya çıkan ineklerinden birinin eksik olduğunu fark etti. İneğini uçurumdan düşmüş halde bulan Kılıç, akrabalarına haber verdi.

Yakınlarının iki katırla destek verdiği Kılıç, ineği düştüğü yerden çıkaramayınca hayvanın üşümemesi için iki gece ateş yakıp yanında yattı.

Tüm çabalarına rağmen ineği düştüğü yerden çıkaramayan Şefik Kılıç, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i arayarak yardım istedi.

Esen'in talimatıyla belediyeye ait bir kepçe, ineğin düştüğü bölgeye gitti. İneğe ulaşmak için önce kepçeyle yol açan operatör, bir saatlik uğraşın ardından hayvanın bulunduğu bölgeye ulaştı. Halat yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarılan inek, kepçeyle Kılıç ailesinin evine götürüldü.

Kılıç ailesi, kurtarılan ineğin üstünü battaniye ile örterek mutluluktan gözyaşı döktü.

İnek sahibi Şefik Kılıç, uçurumdan düşen hayvanı kurtarmak için büyük çaba gösterdiklerini, başaramayınca yardım istediklerini belirterek, "Sağolsun başkanımız kepçe ile ekip gönderdi. Onların desteğiyle ineği sağ salim çıkardık. Mal canın yongasıdır. Başkanımıza ve emek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı