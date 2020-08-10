Uçuruma yuvarlanan ineği AFAD ekipleri kurtardı
IĞDIR'ın Sarıbulak köyünde uçuruma yuvarlanan ineği, AFAD ekipleri kurtardı.
10.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:17
IĞDIR'ın Sarıbulak köyünde uçuruma yuvarlanan ineği, AFAD ekipleri kurtardı.
Sarıbulak köyü arazisinde otlayan inek, kayalık alandan geçerken uçuruma yuvarlandı. Çobanın bilgi vermesi üzerine kayalık araziye giden köylüler ineği kurtaramayınca Iğdır Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, ineğin bulunduğu alana halatlarla ulaştı. Yaralı inek, bulunduğu alandan kurtarılıp, araçla köye götürüldü.
Kaynak: DHA