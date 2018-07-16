Uçuruma Yuvarlanan Genç Kadın Radyatör Suyu İçerek Hayatta Kaldı

ABD'nin California eyaletinde, 23 yaşındaki Angela Hernandez aracıyla kaybolduktan bir hafta sonra bulundu. ABD'nin California eyaletinde aracıyla uçurumdan yuvarlanan genç kadın, 1 hafta boyunca aracındaki radyatörden su içerek hayatta kaldı.

HAYVANDAN KAÇMAK İSTERKEN DÜŞTÜ

En son 6 Temmuz'da bir benzin istasyonunda görülen Hernandez, Cuma akşamı Big Sur bölgesinde yürüyüşçüler tarafından 200 metrelik bir uçurumun kenarında bulundu. Hernandez bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, yolda bir hayvandan kaçmak isterken uçurumun kenarına yuvarlandığını söyledi.

KIZ KARDEŞİNİ ZİYARETE GİDİYORDU

Kaybolduğu gün kız kardeşi Isabel'i ziyaret etmek için Oregon'dan Güney Kaliforniya'ya yola çıktığını ifade eden Hernandez, arabasının radyatöründeki suyu içerek hayatta kalabilmeyi başardığını söyledi. Omzundan yaralanan genç kadının helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Monterey ilçesi Şerif Ofisi sözcüsü John Thornburg yaptığı açıklamada, genç kadının okyanus suyuna düşmediği için şanslı olduğunu söyledi.