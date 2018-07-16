Uçuruma Yuvarlanan Genç Kadın Radyatör Suyu İçerek Hayatta Kaldı
ABD'de yolculuğa çıkan ancak günlerdir kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki kadın, yürüyüşçüler tarafından tesadüfen bulunurken, genç kadının arabasının radyatör suyunu içerek hayatta kaldığı anlaşıldı.
ABD'nin California eyaletinde, 23 yaşındaki Angela Hernandez aracıyla kaybolduktan bir hafta sonra bulundu. ABD'nin California eyaletinde aracıyla uçurumdan yuvarlanan genç kadın, 1 hafta boyunca aracındaki radyatörden su içerek hayatta kaldı.
HAYVANDAN KAÇMAK İSTERKEN DÜŞTÜ
En son 6 Temmuz'da bir benzin istasyonunda görülen Hernandez, Cuma akşamı Big Sur bölgesinde yürüyüşçüler tarafından 200 metrelik bir uçurumun kenarında bulundu. Hernandez bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, yolda bir hayvandan kaçmak isterken uçurumun kenarına yuvarlandığını söyledi.
KIZ KARDEŞİNİ ZİYARETE GİDİYORDU
Kaybolduğu gün kız kardeşi Isabel'i ziyaret etmek için Oregon'dan Güney Kaliforniya'ya yola çıktığını ifade eden Hernandez, arabasının radyatöründeki suyu içerek hayatta kalabilmeyi başardığını söyledi. Omzundan yaralanan genç kadının helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Monterey ilçesi Şerif Ofisi sözcüsü John Thornburg yaptığı açıklamada, genç kadının okyanus suyuna düşmediği için şanslı olduğunu söyledi.
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Hadi lan çok bilmişler öldürmeyen Allah öldürmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Domatesin fiyati ne oyle ya ucuz bisey kalmamisCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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devam dedigime bin pişmanım.Cevap Yaz 4 1 Yayından KaldırMÜCAHİT: Bende pişmanım.4 Yayından Kaldır