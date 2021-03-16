Son dakika gündem: MANİSA Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı
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Son dakika gündem: MANİSA Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı

16.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:57

Gelen son dakika haberine göre Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanan çoban 43 yaşındaki Adem Uyguner, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanan çoban 43 yaşındaki Adem Uyguner, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çarıkbozdağ Mahallesi'nde çobanlık yapan Adem Uyguner, bu sabah keçi otlattığı Çeşme Gediği Dededağ mevkiindeki dağlık alanda, yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Bacaklarında kırıklar, kafasında ise yaralar oluşan Uyguner, yardım için bağırmaya başladı. Yine bölgede çobanlık yapan akrabası Arif Akpınar (50), Uyguner'in yardım çağrısını duydu. Durum jandarma ekiplerine bildirilip, yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat uçurumda kalan Adem Uyguner, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla saat 16.00 sıralarında kurtarıldı. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Uyguner, tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika gündem: MANİSA Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı
Son dakika gündem: MANİSA Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı
Son dakika gündem: MANİSA Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı
Son dakika gündem: MANİSA Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı
Son dakika gündem: MANİSA Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı
Son dakika gündem: MANİSA Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı
Son dakika gündem: MANİSA Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı
Son dakika gündem: MANİSA Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı
Son dakika gündem: MANİSA Uçuruma yuvarlanan çoban kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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