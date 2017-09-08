Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ çıktı



ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil uçuruma yuvarlandı, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K yönetimindeki 23 FT 868 plakalı otomobil, Harput'tan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yuvarlanan otomobil ağaca takılarak durdu.Hurdaya dönen araçta sürücü hafif yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.