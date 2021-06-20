Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı
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Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da karşıdan gelen araca yol vermek isteyen otomobil uçuruma yuvarlandı.

Antalya'da karşıdan gelen araca yol vermek isteyen otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 yaralı, vatandaşların oluşturduğu insan zinciriyle yukarı çıkartıldı.

Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan tatil beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle Adrasan'a tatile gelen 07 ALB 653 plakalı aracın sürücüsü A.B., balıkçı barınağı mevkiinde karşıdan gelen araca yol vermek istedi. Bu sırada uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılara uçurumda ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sedyeye konulan yaralılar, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların oluşturduğu yaklaşık 50 kişilik insan zinciri ile yola çıkartılıp ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri yuvarlanan aracı bulunduğu yerden çıkardı.

(Ramazan Sarıkayalı/ İHA)

Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı
Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı
Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı
Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralılar insan zinciriyle yukarı çıkartıldı - Haberler
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