Uçuruma savrulan kamyonet, ağaca çarpınca devrilmedi

01.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:16

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, Abdülkadir D.'nin (17) kontrolünden çıkan kamyonet, 30 metre yükseklikteki uçuruma doğru savrulurken, ağaca çarparak durdu. Uçurumdan düşmek üzere olan kamyonet, vinçle kaldırıldı. Yaralanan Abdülkadir D. ve yanındaki amcası, hastaye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam, Orhangazi ilçesindeki Nadır yolunda meydana geldi. Hamzalı'dan Orhangazi yönüne giden Abdülkadir D.'nin kullandığı 16 VH 677 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 30 metre yükseklikteki uçuruma savruldu. Araç, ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler, uçurum ile yol arasında kalan kamyonetin yanına gitti. Abdülkadir D., araçta sıkışırken, yanındaki amcası Yavuz Selim D. (40) yaralı kurtarıldı. Bu sırada yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durdurulup, önündeki çelik halatla kamyonet sabitlendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet bir tarafından da itfaiye aracının halatlarıyla sabitlendi.

Kaynak: DHA

AMCA- YEĞEN YARALIUçurumdan yuvarlanma tehlikesi olan kamyonette sıkışan Abdülkadir D.'nin kurtarılması için olay yerine vinç getirildi. Kamyonet, bulunduğu yerden vinçle alınırken, itfaiye ekipleri de Abdülkadir D.'yi kurtardı. Araçtan yaralı çıkarılan Abdülkadir D. ile amcası Yavuz Selim D., sağlık görevlilerince ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.