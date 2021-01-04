Uçuruma kayan cip, 5 saatte kurtarıldı
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Uçuruma kayan cip, 5 saatte kurtarıldı

04.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:55
Uçuruma kayan cip, 5 saatte kurtarıldı

ANTALYA'da iş insanı Oğuzhan Yörük ile arkadaşının içinde bulunduğu off-road cipi 1900 rakımlı yaylada yol dışına çıktı.

ANTALYA'da iş insanı Oğuzhan Yörük ile arkadaşının içinde bulunduğu off-road cipi 1900 rakımlı yaylada yol dışına çıktı. Yola çıkmak istedikçe uçuruma doğru kayan cip, Akdeniz Off-Road Team Grub Başkanı Osman Gökçenoğlu ve ekibi tarafından 5 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Olay, geçen perşembe günü Konyaaltı ilçesi Feslikan Yaylası'nda meydana geldi. İş insanı Oğuzhan Yörük ile arkadaşının bulunduğu off-road cipi, deniz seviyesinden 1900 metre yükseklikteki Kar Çukuru mevkiinde yoldan çıkarak, mahsur kaldı. Kurtulmak için çabalayan Yörük ve arkadaşının bulunduğu cip, kar nedeniyle uçuruma doğru kaydı.

KAYMAMASI İÇİN BAŞKA CİPE BAĞLANDIYörük'ün durumu bildirip yardım istemesi üzerine Akdeniz Off- Road Team Grub Başkanı Osman Gökçenoğlu bölgeye ulaştı. Havanın soğuk, yolların karlı ve çamur olması yüzünden güçlükle belirtilen yere ulaşan ekipler, cipi bulunduğu yerden çıkartmak için  kurtarma çalışması başlattı. Cipin, kayarak daha aşağı gitmemesi için başka cipe bağlayarak önlem alan ekipler, ardından makaralı bir sistem kurdu. Yoldan yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan cip, güçlükle bulunduğu yerden çıkartıldı.5 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

Kurtarma operasyonunu yöneten Osman Gökçenoğlu, aracı devirmeden çıkarmanın büyük başarı olduğunu belirterek, "İhbarı alır almaz harekete geçtik. Saat 14.00 sıralarında bulundukları yere ulaştık. Yaklaşık 5 saatlik bir kurtarma operasyonu yaptık.  Bu sırada araçlarımızdan biri kayış koparttı ve aküsü bitti. Tamir ettikten sonra kurtarmayı gerçekleştirdik" dedi. Gökçenoğlu, bu şekilde yardıma ihtiyacı olan herkese yetişmeye çalıştıklarını ifade etti. Oğuzhan Yörük'ün de yardım için Akdeniz Off- Road Team Grub Başkanı aynı zamanda arkadaşı Osman Gökçenoğlu'nu aradığı ve güvenlik ekiplerine bilgi vermedikleri öğrenildi. 


Uçuruma kayan cip, 5 saatte kurtarıldı
Uçuruma kayan cip, 5 saatte kurtarıldı
Uçuruma kayan cip, 5 saatte kurtarıldı
Uçuruma kayan cip, 5 saatte kurtarıldı
Uçuruma kayan cip, 5 saatte kurtarıldı
Uçuruma kayan cip, 5 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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