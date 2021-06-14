Uçuruma düşen kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Uçuruma düşen kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de uçuruma düşerek yaralanan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tunceli'de uçuruma düşerek yaralanan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Atlı (29) Ali Baba Mahallesi'ndeki dağlık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre uçuruma düştü.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılan Atlı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uçuruma düşen kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Uçuruma düşen kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Uçuruma düşen kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Uçuruma düşen kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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