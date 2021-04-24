Uçuruma düşen inek sedye ile kurtarıldı
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Uçuruma düşen inek sedye ile kurtarıldı

Uçuruma düşen inek sedye ile kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Aksığın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Turak'a ait inek otlatmak amacıyla dışarı çıktı. Uçurum kenarına gelerek dengesini kaybeden inek, yaklaşık 30 metre yükseklikteki yuvarlandı. Durumu gören Turak, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uçuruma düşen ineği sedye ile kurtararak düz alana çıkarttı.

Kontrolleri yapılan buzağı daha sonra sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Uçuruma düşen inek sedye ile kurtarıldı
Uçuruma düşen inek sedye ile kurtarıldı
Uçuruma düşen inek sedye ile kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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