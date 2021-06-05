Uçuruma düşen ineği kurtarmak için seferber oldular
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Uçuruma düşen ineği kurtarmak için seferber oldular

Uçuruma düşen ineği kurtarmak için seferber oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Araklı ilçesinde uçuruma düşen ineği kurtarmak için köylüler, itfaiye ve jandarma ekipleri seferber oldu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde uçuruma düşen ineği kurtarmak için köylüler, itfaiye ve jandarma ekipleri seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, Araklı'nın Sularbaşı mahallesinden ineklerini Pınarbaşı Yaylası'na götüren Muhammet Mehmetoğlu hayvanlarını otlattığı sırada bir ineğin aniden kaybolduğunu gördü. Çevreye bakması sonucu hayvanın metrelerce aşağıya uçuruma düştüğünü gören Muhammet Mehmetoğlu ardından yardım için önce yakınlarına ardından da jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Araklı İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda ineği düştüğü uçurumdan kurtararak sahibine teslim ettiler.

İneğin sahibi Muhammet Mehmetoğlu yaptığı açıklamada "İnek metrelerce yüksekten uçuruma düştü. Bizimde kurtarabilecek imkanımız olmadığı için itfaiyeyi aradık, onlarda ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. İtfaiyedeki arkadaşlarımız onu kurtardı. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. - TRABZON

Uçuruma düşen ineği kurtarmak için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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