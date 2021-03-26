Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü UMKE ekiplerince kurtarıldı
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Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü UMKE ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de 50 metrelik şarampole yuvarlanarak araç içerisinde sıkışan sürücü, UMKE ekiplerinin yardımı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de 50 metrelik şarampole yuvarlanarak araç içerisinde sıkışan sürücü, UMKE ekiplerinin yardımı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Nuri Yeşilyurt idaresindeki 81 BZ 777 plakalı otomobil, Yığılca İlçesi Geriş Köyü mevkisinde, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Aracın içerisinde sıkışan ve buradan çıkamayan Yeşilyurt, jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 50 metre uçurumda bulunan araca ulaşarak yaralıya ulaştı.

Dik ve kar nedeniyle uçurumdan çıkarılamayan yaralı, olay yerine çağrılan UMKE ve jandarma ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışma neticesinde halatlar yardımı ile yola çıkarıldı.

Hazır bulunan ambulansa alınan Yeşilyurt,Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü UMKE ekiplerince kurtarıldı
Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü UMKE ekiplerince kurtarıldı
Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü UMKE ekiplerince kurtarıldı
Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü UMKE ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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