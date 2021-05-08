Uçuruma devrilen otomobildeki sürücü öldü
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Uçuruma devrilen otomobildeki sürücü öldü

Uçuruma devrilen otomobildeki sürücü öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrilen otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrilen otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu Akseki köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Celal Kanal(60) yönetiminde ki 34 ZM 0783 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede sürücü Celal Kanal'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. - SİVAS

Uçuruma devrilen otomobildeki sürücü öldü
Uçuruma devrilen otomobildeki sürücü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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