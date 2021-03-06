Mersin'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Mersin'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

06.03.2021 20:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:42

Mersin'in Yenişehir ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.O'nun (40) kullandığı 33 NPH 07 plakalı araç, Çukurkeşli Mahallesi Kanyon mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Aracın, yaklaşık 200 metre aşağıya devrilmesi nedeniyle AFAD ve AKUT ekiplerinin de desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerinin ulaştığı sürücü ile H.C.K. (40), Y.Ç. (21), E.Ö. (19) ve İ.C.K. (16), halat yardımıyla yukarıya çıkarılarak ambulanslara taşındı.

H.C.K'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri diğer yaralıları Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Mersin'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Mersin'de hafif ticari araç uçuruma devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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