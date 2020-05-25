Uçurtmayı kurtarmaya çalışırken canından oldu MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yüksek gerilim hattına takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılıp düşen Üzeyir Çelik (40), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yüksek gerilim hattına takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılıp düşen Üzeyir Çelik (40), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Caber Fakılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Üzeyir Çelik, arkadaşı M.E'nin bağ evine ziyarete gitti. Bu sırada M.E'nin çocuklarının uçurduğu uçurtma, yüksek gerilim hattına takıldı. Üzeyir Çelik, uçurtmanın takıldığı 15 metre yüksekliğindeki yüksek gerilim hattı direğine çıkarak, uçurtmayı kurtarmak istedi. Direğin tepesine çıkan Çelik, uçurtmayı kurtarmaya çalışırken, akıma kapılarak düştü. Ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA