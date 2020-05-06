Uçurtmayı almak için çıktığı çatı çökünce 5 metreden düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uçurtmayı almak için çıktığı çatı çökünce 5 metreden düştü

Uçurtmayı almak için çıktığı çatı çökünce 5 metreden düştü
06.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:57

ADANA'da Burak Çalışkan (25), komşusunun kopan uçurtmasını almak için çıktığı çinko çatının çökmesi sonucu 5 metreden düşerek yaralandı.

ADANA'da Burak Çalışkan (25), komşusunun kopan uçurtmasını almak için çıktığı çinko çatının çökmesi sonucu 5 metreden düşerek yaralandı. Çalışkan, "Bir daha elime uçurtma almamaya yemin ettim" dedi.

Olay, 24 Nisan günü Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evde oturmaktan sıkılan kişinin uçurduğu uçurtma, bir deponun çinko çatısına düştü. Burak Çalışkan da uçurtmanın sahibi olan komşusuna yardım etmek için çatının üzerine çıktı. Uçurtmayı alan Çalışkan, çinko çatının çökmesiyle 5 metreden deponun içine düştü.Düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenen Çalışkan, hafif yaralandı. Düştüğü yerden ailesi tarafından kurtarılan Burak Çalışkan, "Komşuma yardım etmek için çatıya çıktım. Geri dönerken üzerinde yürüdüğüm çinko çökünce 5 metre yüksekten depoya düştüm. Bir daha elime uçurtma almamaya yemin ettim. Görüntüler ortaya çıkınca arkadaşlarım Şafak Sezer'in 'G.D.O. Karakedi' filmindeki sahneyi bana hatırlattı. Düşünce ne yapacağımı şaşırmıştım. Şimdi iyiyim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Finlandiyalı çift, karantina sürecini Türkiye'de geçirmek istedi: Burada mutlu ve güvendeyiz
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Koronavirüs salgını başladığında 'Hemen biter' diyenler şimdi 'Uzun sürecek' diyor
Koronavirüs salgını başladığında "Hemen biter" diyenler şimdi "Uzun sürecek" diyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Fenerbahçe, PSG'nin Kamerunlu forveti Choupo Moting ile anlaştı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Maldivler'den getirilen 209 Türk, Kırşehir'de gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kemal Sunal Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Neymar Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Uçurtmayı almak için çıktığı çatı çökünce 5 metreden düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:51:58. #1.15#
title