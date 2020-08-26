"Uçurtmanın Peşinde" projesi ile kaybolmaya yüz tutan bir kültür yaşatılacak Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 11'inci sezon fark yaratanlarından seçilen Zahit Mungan, "Uçurtmanın Peşinde" projesi ile kaybolmaya yüz tutan bir kültürü yaşatma hedefiyle çalışıyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 11'inci sezon fark yaratanlarından seçilen Zahit Mungan, "Uçurtmanın Peşinde" projesi ile kaybolmaya yüz tutan bir kültürü yaşatma hedefiyle çalışıyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, projenin hikayesi, Mardinli Zahit Mungan'ın küçük yaşlardan itibaren içinde var olan uçurtma sevdası ile başlıyor.

On dört yaşından beri farklı teknikleri öğrenerek uçurtmalarını geliştiren Zahit Mungan, Mardin'in kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması, çocukların hayal gücünün ve motor becerilerinin gelişmesi için uçurtma atölyeleri düzenliyor.

Uçurtmanın geçmişi ve tarihini anlatarak uçurtma kültürünü çocuklara aşılamayı hedefleyen Mungan bugüne kadar şahmeran, eşek ve taklacı güvercin gibi Mardin'e özgü temalardan oluşan pek çok uçurtma tasarladı.

Mardin Kalesi'nin ziyarete kapalı olduğu dönemde kalenin kuş bakışı fotoğraflarını çekmek üzere uçurtmasına telefon bağlayarak, o zamanlar henüz yaygın olmayan drone ile fotoğraf çekimi mantığıyla kalenin fotoğraflarını çeken Zahit Mungan, 5 yılda çektiği fotoğraflardan oluşan seçki ile "Uçurtmanın Gözünden Mardin" isimli bir fotoğraf sergisi de açtı.

Zahit Mungan, aynı zamanda 2016 yılında Türkiye'nin ilk uçurtma festivalini de gerçekleştirerek Mardin'in uluslararası bilinirliğine ve uçurtma kültürüne katkı sağlıyor. Her sene düzenlenen uçurtma festivali dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana 43 şehirden 195 Fark Yaratana ulaşarak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

"Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla yeni sezonunda da topluma örnek bireyleri desteklemeye devam eden programa başladığı günden bu yana 4 bine yakın kişi ve kurum aday gösterildi ve şu ana kadar 195 "Fark Yaratan" seçildi. Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurt dışında 35 milyon izlenme rakamına ulaştı.

"Uçurtma ile çocukların motor becerilerinin gelişmesini sağlamanın önemi çok büyük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, bu yıl 11. sezonda fark yaratanlardan biri seçilen "Uçurtmanın Peşinde'" projesini desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Safkan, Zahit'in doğup büyüdüğü yer olan Mardin'de, adeta unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği yaşatmak için gösterdiği çaba ve bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için çocuklara yönelik düzenlediği eğitim ve etkinlikleri çok değerli bulduklarını ifade etti.

Safkan, şunları kaydetti:

"Uçurtma bir neslin çocukluk anılarında mutlaka yer tutan, o dönemde her çocuğun en az bir kez eline aldığı ve özgürlüğü tatma fırsatı bulduğu, günümüzde ise ne yazık ki çocukların uçurtmayı sadece televizyonlarda veya kitaplarda gördüğü, unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek. Zahit kendi içinde uçurtma uçurmanın heyecanını duyan çocuğu hiç üzmemiş, onu her zaman hayalinde kurduğu farklı temalarda uçurtmalarla buluşturmayı ihmal etmemiş. Şimdi bu heyecanını paylaşmak için, özgürlüğün ve hayallerin sınırlarının olmadığı bir dünyanın kapılarını aralayan uçurtmayı çocuklarla buluşturuyor. Zahit'in geleneksel değerimizi çocuklara yeniden tanıtması, onların bu deneyimi yaşamasına destek olması projeye bambaşka bir anlam kazandırıyor. Uçurtma ile çocukların hayal güçlerine dokunmanın ve motor becerilerinin gelişmesini sağlamanın önemi çok büyük."

Kaynak: AA