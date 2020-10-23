Uçurtmalar Karabağ'ın özgürlüğü için uçuruldu
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Uçurtmalar Karabağ'ın özgürlüğü için uçuruldu

23.10.2020 08:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 08:07
Uçurtmalar Karabağ'ın özgürlüğü için uçuruldu

ERZURUM'da Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nce 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan Kayakla Atlama Kuleleri'nin bulunduğu alanda, 'Uçurtmalarımız uçuyor, Karabağ özgürleşiyor' adı altında uçurtma şenliği düzenlendi.

ERZURUM'da Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nce 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan Kayakla Atlama Kuleleri'nin bulunduğu alanda, 'Uçurtmalarımız uçuyor, Karabağ özgürleşiyor' adı altında uçurtma şenliği düzenlendi. Uçurtmaları uçuranlar Karabağ'a özgürlük istedi. 

Merkez Palandöken ilçesinde Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kulelerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen uçurtma şenliğine, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kent merkezini kuş bakışı gören kayakla atlama kulelerinin dört bir tarafına dağılanlar, verilen uçurtmaları monte ederek uçurmaya çalıştı. Kimi ilk seferde kimisi de defalarca uğraştıktan sonra uçurtmaları gökyüzü ile buluşturdu.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, "Bir asır önce Ermeniler, Erzurum'da yaptıkları katliamı bugün Azerbaycan topraklarında yapıyor. Ermenileri bir kez daha buradan kınarken, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ'ı ve işgal altındaki diğer topraklarını geri alıp özgürlüğüne kavuşturacaktır. Bugün Erzurum'un zirvesinde uçurtmalarımızı Azerbaycan için uçuruyoruz" diye konuştu.Yaklaşık bir saat süren etkinliğe zaman zaman çevrede güvenlik önlemi alan polislerde katılarak uçurtmalarını uçuramayan çocuklara yardım etti. Etkinlik, gençlerin kahramanlık türküleri söylemesi ile sonlandı.

Uçurma Şenliği'ne katılan Afganistanlı 14 yaşındaki Moska Moradi, "İnşallah savaş biter ve Azerbaycan mutlu bir ülke olarak yaşar" dedi.


Uçurtmalar Karabağ'ın özgürlüğü için uçuruldu
Uçurtmalar Karabağ'ın özgürlüğü için uçuruldu
Uçurtmalar Karabağ'ın özgürlüğü için uçuruldu
Uçurtmalar Karabağ'ın özgürlüğü için uçuruldu
Uçurtmalar Karabağ'ın özgürlüğü için uçuruldu
Uçurtmalar Karabağ'ın özgürlüğü için uçuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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