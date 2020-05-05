Uçurtma yasağını delenler drone ile belirlenip yakalandı
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Uçurtma yasağını delenler drone ile belirlenip yakalandı

Uçurtma yasağını delenler drone ile belirlenip yakalandı
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42

Adana'da elektrik akımlarının kesilmesine ve çocukların yaralanmasına neden olduğu için uçurtma uçurulması yasaklanırken, polis yasağı delenleri drone ile belirleyip 392'şer lira para cezası kesti.

Adana'da elektrik akımlarının kesilmesine ve çocukların yaralanmasına neden olduğu için uçurtma uçurulması yasaklanırken, polis yasağı delenleri drone ile belirleyip 392'şer lira para cezası kesti.

Adana Valiliği, 30 Nisan tarihinde evlerinin damlarından yüzlerce vatandaşın uçurduğu uçurtmaların elektrik tellerine dolanarak akımın kesilmesiyle birçok hastanın mağdur olduğu, havalimanı yakınlarında uçakların iniş kalkışlarında problem yaşandığı ve en çok çocukların elektrik tellerine takılan uçurtmalarını almak isterken akıma kapılıp yaralanmalarından dolayı uçurtma uçurmayı yasakladı.

Polis bu tarihten sonra mahalle mahalle sokak sokak gezerek megafonla uçurtma uçurmanın yasak olduğunu bildirip uçuranlara da 392 lira para cezası kesti. Buna rağmen vatandaşlar uçurtma uçurmaya devam edince polis bu kez de drone kaldırarak uçurtma uçuranları tek tek tespit etti. Drone başındaki polis damdaki şahısları belirleyip mahalle aralarındaki polislere bildirdi. Bu arada droneyi gören çocuklar ve gençler hemen damdan inerek kaçmaya çalıştı. Ancak motorize polis ekipleri ara sokaklara girerek kaçmak isteyen şahısları yakaladı. Polisin ellerinde uçurtma ile yakaladığı 4 arkadaş ise uçurtmanın kendilerinin olmadığını söyleyerek uçurtmaya tekme atarak, "Kimin bu uçurtma bilmiyoruz" diye tepki gösterdi. Ancak polis drone ile tespit edildiklerini söyleyip 392'şer lira para cezası kesti. Bu arada, çocuklardan birisinin annesi gelerek oğlunu alıp ceza yemesinin önüne geçmek istedi ancak polis çocuğu vermedi. Bir kişi ise parkta uçurtma uçururken yakalandı. Ancak çocuk polisi görünce "uçurtma benim değil havadan önüme düştü, ben polis merkezinden geliyorum" diye bahane uydurdu ancak ceza yemekten kurtulamadı.

Polis sokakta büyük bir uçurtma ile gezen iki kişiye de ceza yazdı. Polisler ara sokaklarda sürekli megafonlarla uçurtma uçurmanın yasak olduğunu anons etti.

Adana'da 30 Nisan günü elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak isteyen 14 yaşındaki Hatice Ü. akıma kapılarak ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kız çocuğunun hastanedeki tedavisi devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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