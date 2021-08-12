Uçurtma Yapımı Atölyesi
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Uçurtma Yapımı Atölyesi

Uçurtma Yapımı Atölyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Uçurtma Yapımı Atölyesi 25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde (10. 00-12. 00) -(14. 00-16. 00) Saatleri arasında 2 seans olmak üzere Tayyare kültür merkezinde Zahit MUNGAN eşliğnde 8-12 yaş arası çocuklarımız için yapılacaktır.

Uçurtma Yapımı Atölyesi

25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde (10. 00-12. 00) -(14. 00-16. 00) Saatleri arasında 2 seans olmak üzere Tayyare kültür merkezinde Zahit MUNGAN eşliğnde 8-12 yaş arası çocuklarımız için yapılacaktır.

30 Ağustos Zafer Bayramında Yunuseli Havalimanında 10. 00-22. 00 arası gün boyu sürecek olan panayır, konser, oyun alanları ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle saat 16. 00'da yapılacak özel Zafer Uçuşunda katılımcılarımızın kendi hazırlamış olduğu uçurtmalarla hep birlikte;

'Uçurtmaya Hazır Ol Bursa'

Kaynak: Habermetre

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