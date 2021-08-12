Uçurtma Yapımı Atölyesi
Uçurtma Yapımı Atölyesi 25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde (10. 00-12. 00) -(14. 00-16. 00) Saatleri arasında 2 seans olmak üzere Tayyare kültür merkezinde Zahit MUNGAN eşliğnde 8-12 yaş arası çocuklarımız için yapılacaktır.
Uçurtma Yapımı Atölyesi
25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde (10. 00-12. 00) -(14. 00-16. 00) Saatleri arasında 2 seans olmak üzere Tayyare kültür merkezinde Zahit MUNGAN eşliğnde 8-12 yaş arası çocuklarımız için yapılacaktır.
30 Ağustos Zafer Bayramında Yunuseli Havalimanında 10. 00-22. 00 arası gün boyu sürecek olan panayır, konser, oyun alanları ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle saat 16. 00'da yapılacak özel Zafer Uçuşunda katılımcılarımızın kendi hazırlamış olduğu uçurtmalarla hep birlikte;
'Uçurtmaya Hazır Ol Bursa'
Kaynak: Habermetre