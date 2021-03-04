Uçurtma Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Uçurtma Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 8-10 Mart tarihlerinde Muğla'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Yelken Federasyonu, Uçurtma Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 8-10 Mart tarihlerinde Muğla'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kurs, 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde Merve Ceylan'ın eğitmenliğinde verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er