Uçurtma Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, Muğla'da düzenlenecek
04.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:26
Türkiye Yelken Federasyonu, Uçurtma Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 8-10 Mart tarihlerinde Muğla'da düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Yelken Federasyonu, Uçurtma Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 8-10 Mart tarihlerinde Muğla'da düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kurs, 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde Merve Ceylan'ın eğitmenliğinde verilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er