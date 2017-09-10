Uçurtma Sörfçüleri Adana'da Buluştu

Adana'da düzenlenen Yumurtalık Kiteboard (Uçurtma sörfü) Festivali'nde 330 sporcunun katıldığı yarışma, final karşılaşmalarıyla sona erdi.



Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yumurtalık Belediyesinin Haylazlı sahilinde ikincisini organize ettiği, iki gün önce başlayan Yumurtalık Kiteboard Festivali, final yarışlarıyla devam etti.



Türkiye'den ve yabancı ülkelerden Adana'ya gelen yarışmacılar, "Twintip Slalom", "Hydrofoil Parkur Yarışı", "Freestyle" ve "Ekstrem" takım yarışlarıyla dört kategori halinde mücadele verdi.



Yarışmacıların uçurtmalarıyla denize girmeden önce hazırlık aşamalarında renkli görüntüler oluştu. Bazı yarışmacılar uçurtmalarını denize düşürürken bazıları da rüzgar nedeniyle uçurtmalarını tutmakta zorlandı.



Festivalde yarışan Çağatay Dinçer, yarışmanın çok güzel geçtiğini, rüzgarın artmasıyla keyifli bir kapanış yapılacağını söyledi.



Yarışmacı Peri Mina Yormaz da Adana'daki yarışmaya ilk defa katıldığını ve kentin bu spor için çok uygun olduğunu ifade etti.



Festivalde dereceye giren sporculara, kupa ve madalyaların yanı sıra toplam 31 bin lira para ödülü dağıtıldı.



Festivalde Slalom kategorisinde erkeklerde birinci Armağan Ersolak, ikinci Ejder Ginyol, üçüncü ise Taner Akyurt olurken, kadınlarda ise Vanesso Ginyol birinci, Peri Mina Yormaz ikinci, Şaziye Öğüt üçüncülüğü kazandı.



Festivale Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik de katıldı.