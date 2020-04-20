Uçurtma sevdalısından Mardinlilere gökyüzünden 'evde kal' çağrısı
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Mardin

Uçurtma sevdalısından Mardinlilere gökyüzünden 'evde kal' çağrısı

Uçurtma sevdalısından Mardinlilere gökyüzünden 'evde kal' çağrısı Mardin'de uçurtma sevdalısı olarak bilinen ve kentin simgelerini uçurtma yapan Zahit Mungan bu kez korona virüs tedbirleri için uçurtmasını havalandırdı.

20.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:39
Uçurtma sevdalısından Mardinlilere gökyüzünden 'evde kal' çağrısı

Uçurtma sevdalısından Mardinlilere gökyüzünden 'evde kal' çağrısı

MARDİN - Mardin'de uçurtma sevdalısı olarak bilinen ve kentin simgelerini uçurtma yapan Zahit Mungan bu kez korona virüs tedbirleri için uçurtmasını havalandırdı. Mardin'in tarihi evlerinin damına çıkan Mungan, gökyüzünden vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda yetkililerce sıkça yapılan 'evde kalın' çağrısına Mardinli uçurtma sevdalısı Zahit Mungan da destek verdi. Mungan, tarihi kent Mardin'in motiflerinden yaptığı uçurtmaları gökyüzünde uçurarak vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu.

Mungan, çocukluk sevdası olan uçurtmalarını damlarda uçurduğunu söyledi. Koronavirüs nedeni ile evde kalan çocukların damlarda uçurtmaları ile keyifli bir gün geçirebileceğini kaydeden Mungan, "Mardin yüz yıllarda uçurtma uçurulan bir şehir. Bende insanlar evde kalsın diye uçurtmamı uçuruyorum, sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Mardin'deki çocukları evlerinde uçurtmalarını yapmaya ve uçurmaya davet ediyorum. Herkes evde kalsın ve uçurtmalarını gökyüzüne uçursun" dedi.

Uçurtma sevdalısından Mardinlilere gökyüzünden 'evde kal' çağrısı

Kaynak: İHA

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