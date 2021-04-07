"Uçurtma kardeşliği projesi"

Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri tarafından hazırlanan " Uçurtma Kardeşliği " isimli eTwinning projesi ile okulda eğitim ve öğrenim gören özel çocuklara fankındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri tarafından hazırlanan " Uçurtma Kardeşliği " isimli eTwinning projesi ile okulda eğitim ve öğrenim gören özel çocuklara fankındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Öğretmenlerden Seher Pir proje hakkında, "Biz bu projemiz de özel eğitim gerektiren bireylere farkındalık oluşturmaya amaçlamaktayız. Farkındalık toplumumuzun en küçük kesimi olan çocuklardan başlamak istedik. Projeye katılan öğretmenlerimiz normal gelişim gösteren çocuklarımızla beraber örnek oyun drama down sendromlular günü otizm farkındalık günü gibi etkinlikler yapıp özel eğitimi daha iyi anlamalarını ve farkındalık oluşturmalarını sağlamaktadır. Projeye katılan öğretmenlerimize online eğitimler düzenlenecek olup bu eğitimlerde alanında uzman çocuk gelişimi öğretmenleri sınıf öğretmenleri akademisyenlerimiz katılacak olup öyle bilgilendirmeler yapacaklar. Projemizin sonunda da normal gelişim gösteren çocuklarımızla 7 farklı bölgeden 8 farklı okul katılacaktır. Projemizin sonunda çocuklarımız uçurtmaların uçurarak projemizi sonlandıracaklar" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı