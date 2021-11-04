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Üçüncü Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı Ankara'da yapılacak

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Üçüncü Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı Ankara'da yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'nın Ankara'da yapılacağını duyurdu.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı'nın Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Transatlantik Siyaset Planlama Konferansı, bakanlığımızın ev sahipliğinde, NATO Müttefik Ülkeleri ve NATO Uluslararası Yazmanlığı'ndan diplomat ve görevlilerin katılımıyla 5 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Açılışı Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal tarafından yapılacak söz konusu konferans, 2019'da Vaşington ve Londra'da düzenlenen aynı nitelikteki konferansların üçüncüsünü teşkil edecektir" denildi.


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