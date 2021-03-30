Üçüncü Lig'de Ege takımları için zorlu gün

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de farklı hedefleri olan Ege ekipleri, son virajlara girilirken yarın zorlu 90 dakikalarla terleyecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de farklı hedefleri olan Ege ekipleri, son virajlara girilirken yarın zorlu 90 dakikalarla terleyecek. Ligde 1'inci Grup'ta amatör kümeye düşmenin eşiğine gelen Manisaspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanında moral arayacak. Son 6 maç öncesi kurtuluş hattının 11 puan gerisinde son sırada olan siyah-beyazlı ekip bu maçı da kaybettiği takdirde umutlarını mucizelere bırakacak.

Ligde 2'nci Grup'ta haftalardır kötü gidişe engel olamayıp zirvenin gerisine düşen 45 puanla üçüncü sıradaki Nazilli Belediyespor, saat 14.00'te İlçe Stadı'nda Darıca Gençlerbirliği'ni yeni bir çıkış yapma hedefiyle ağırlayacak. Geçen hafta Mardin Fosfatspor'a evinde öne geçtiği maçta yenilip lider Belediye Kütahyaspor'la arasındaki farkı 1'e indirme fırsatını tepen 50 puanlı ikinci Fethiyespor, aynı saatte İskenderun FK deplasmanında terleyecek. 3'üncü Grup'ta haftalar süren yenilmezlik serisi son bulan 56 puanlı lider Somaspor, yine saat 14.00'te şampiyonluk yolunda takipçilerinden İçel İdmanyurdu'nu Soma Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı