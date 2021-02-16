Üçüncü Lig'de Ege ekiplerinin puan avı
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Üçüncü Lig'de Ege ekiplerinin puan avı

16.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:27
Üçüncü Lig'de Ege ekiplerinin puan avı

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de Ege ekipleri yarın saat 13.00'te hem şampiyonluk yarışı hem de kümede kalma mücadelesinde önemli maçlara çıkacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de Ege ekipleri yarın saat 13.00'te hem şampiyonluk yarışı hem de kümede kalma mücadelesinde önemli maçlara çıkacak. Ligde sezon sonunda 4 takımın mendil sallayacağı 1'inci Grup'ta 18 maçta 1 galibiyet alıp 10 puanla son sırada kalarak umutlarını her geçen hafta azaltan Manisaspor, 17 puanlı kendisi gibi düşme hattındaki Payasspor'u Manisa 19 Mayıs Stadı'nda konuk edecek. Grupta 21 puanla alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kızılcabölükspor, Semt Sahası'nda Antalya Kemerspor'u ağırlayacak.

Ligde 2'nci Grup'ta son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle liderlik koltuğunu devralan Nazilli Belediyespor, Mardin Fosfatspor deplasmanında terleyecek. Grupta zirveyi 2 puan farkla Nazilli'ye kaptıran Fethiyespor, 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldığı evi İlçe Stadı'nda Tekirdağspor'la rakip olacak. 3'üncü Grup'ta bu yıl çıktığı 19 maçta bileği yalnız 1 kez bükülüp en yakın rakibinin 5 puan önünde lider durumda olan Somaspor, Yalovaspor'la gurbette oynayacak. 4'üncü Grup'ta 22 puanla alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Bergama Belediyespor, 14 Eylül Stadı'nda Modafenspor'u konuk ederken 10 puanla dibe demir atıp düşme korkusunu yakından hisseden Muğlaspor, 1954 Kelkit Belediyespor deplasmanında umut arayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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