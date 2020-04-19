Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu doğum günü sürprizi Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem Köseoğlu için 'Seksenler' dizisi oyuncuları ile öğrencileri doğum gününde sürpriz videolar yayınlayarak, yeni yaşını kutladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan ve üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem Köseoğlu için 'Seksenler' dizisi oyuncuları ile öğrencileri doğum gününde sürpriz videolar yayınlayarak, yeni yaşını kutladı.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu, 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından Ocak ayında hastalığı yenen Köseoğlu, 2019 yılı Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul'daki bir hastanede tedavisi süren Köseoğlu'na 2019 yılının Kasım ayında uygun ilik bulundu. 11 Aralık'ta ise ilik nakli gerçekleştirildi ancak dün rutin kontrollerine gittiğinde tekrar hastalığının nüksettiğini öğrendi.

'Seksenler' dizisi oyuncularından videolu kutlama

Doğum gününden 1 gün önce hastalığının nüksettiğini öğrenen Şebnem Köseoğlu'na öğrencilerinden ve birçok ünlü isimden destek geldi. Köseoğlu'nun doğum gününde sosyal medya hesaplarından çok sayıda video ve mesaj paylaşılarak destek verildi.

Şebnem Köseoğlu, en çok izlediği dizi olduğunu belirttiği 'Seksenler' dizisi oyuncularının kendisi için paylaştığı doğum günü videolarını, "Benim gibi bir Seksenler dizisi aşığına olabilecek en minnoş jest" notuyla paylaştı. Paylaştığı videoda dizinin oyuncuları Begüm Öner Fersoy, eşi Ceyhun Fersoy, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut, Şebnem Köseoğlu'nun doğum gününü kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA