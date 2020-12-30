Üçüncü kez karantinaya giden İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
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Üçüncü kez karantinaya giden İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

30.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:17
Üçüncü kez karantinaya giden İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Dünyada üçüncü kez karantina uygulamsını başlatan ilk ülke olan İsrail'de, günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki yükseliş devam ederken, şu ana kadar 650 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Dünyada üçüncü kez karantina uygulamsını başlatan ilk ülke olan İsrail'de, günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki yükseliş devam ederken, şu ana kadar 650 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 97 bin 395 test yapıldığı, bunlardan 5 bin 583'nün pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun ekim ayından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğuna işaret edilirken, son verilerle toplam vaka sayısının 414 bin 447'ye yükseldiği ifade edildi.

Virüs nedeniyle bugüne kadar 3 bin 292 kişinin hayatını kaybettiği İsrail'de, aktif vaka sayısının 40 bin 929'a yükseldiği, hastalardan 609'nun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

650 binden fazla kişi aşılandı

Öte yandan ülkede 60 yaş üstü, risk grubunda yer alanlara ve sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,2 milyon nüfusa sahip İsrail'de şu ana kadar 650 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, pazar gününden itibaren 2 haftalık karantina uygulaması başlatmıştı.

Karantina kapsamında eczane, fırın ve market gibi işletmelerin dışındaki dükkanların kapatılması kararlaştırılırken, lokontaların sadece paket servisi hizmeti sunmasına izin veriliyor.

Halkın zorunlu sebepler dışında evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklanırken, kapalı mekanlardaki toplanlatılara en fazla 10, açık alanlardakilere ise 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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