Üçüncü kez ceza yedi
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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

Üçüncü kez ceza yedi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza kesildi.

23.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:47
Üçüncü kez ceza yedi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara ceza kesildi.

İnegöl ilçesinde birçok noktasında uygulama yapan ekipler, vatandaşların çok gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yaptı. Ekipler izinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesti. Sanayide devriye gezen ekipler dolaşan bir aracı durdurmak istedi. Kaçmak isteyen araç, ekiplerin önüne kesmesiyle durduruldu. 3 kişinin bulunduğu otomobilden bir kişi yaya olarak kaçarken, diğer iki kişi ise kıskıvrak yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, F.A ve V.Ş'ye sokağa çıkmaktan ayrı ayrı 3 bin 183 TL para cezası kesildi. F.A'nın sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı günden bu yana 3. kez ceza yediği ortaya çıktı. Ayrıca şahsa yanında ehliyet bulundurmadığı gerçekçesiyle trafik ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Öte yandan İnegöl genelinde bu saatte kadar yaklaşık 12 kişiye yasaklara uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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